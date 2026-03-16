FGR investiga posible contaminación en escena de “El Mencho”

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la escena del operativo en Tapalpa, Jalisco, donde fue abatido Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fue vulnerada por personas ajenas antes de que se pudiera establecer un cerco legal.

El abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ocurrió durante un operativo de “alta complejidad táctica” que incluyó enfrentamientos armados en una zona despoblada, debido a la resistencia opuesta por Oseguera Cervantes.

La FGR explicó que, por la falta de condiciones mínimas de seguridad para el personal ministerial y pericial, el aseguramiento de los seis inmuebles no pudo realizarse de inmediato. Tras restablecer el orden, se solicitó formalmente la orden de cateo.

Te puede interesar: Colecta para apoyar a Cuba estará regulada, aclara Sheinbaum

Sin embargo, antes de la entrada legal por parte de las autoridades, diversas personas ingresaron a las cabañas “sin autorización alguna de quien estuviera facultado legalmente”, lo que alteró y contaminó la escena.

Debido a esta vulneración, la FGR señaló que no se puede confirmar si los objetos o indicios hallados públicamente fueron encontrados efectivamente en los inmuebles ni si se preservaron conforme a los protocolos legales y periciales.

Advirtió que la probable contaminación de la escena será valorada para determinar las acciones legales y anunció que inició una investigación para establecer si algún servidor público incurrió en irregularidades por no preservar los inmuebles.

Te recomendamos: