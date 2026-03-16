Aprehenden a conductor por muerte de cinco personas en Tehuacán

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión contra Omar N., alias “Felipino”, de 23 años, señalado como probable responsable de los delitos de homicidio culposo, daño en propiedad ajena culposo y lesiones culposas, derivados de un accidente vial ocurrido en 2023 en el municipio de Tehuacán.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos se registraron en la carretera federal 150 México–Veracruz, con dirección de Santiago Miahuatlán a Tehuacán.

A la altura de la población Pedro Villa Alegría, el imputado conducía una unidad de transporte público y presuntamente se distrajo al utilizar su teléfono celular, lo que provocó que impactara por alcance a un tractocamión.

La Fiscalía General del Estado de Puebla cumplió orden de aprehensión contra Omar N., alias “Felipino”, por su probable responsabilidad en homicidio culposo, lesiones y daños tras un accidente ocurrido durante 2023 en Tehuacán.#FiscalíaInformahttps://t.co/oxeONgX2J5 pic.twitter.com/9Z7Un5kRpY — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) March 16, 2026

Como resultado del accidente, cinco personas perdieron la vida en el lugar, trece más resultaron lesionadas y la unidad que conducía sufrió pérdida total.

Agentes investigadores lograron ubicar al imputado el 10 de marzo de 2026 sobre la avenida de la Juventud, en el municipio de Tehuacán, donde fue detenido, posteriormente fue trasladado al Centro Penitenciario de Tehuacán y quedó a disposición de la autoridad judicial.

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