Sancionan al Chelsea FC por irregularidades en la era Abramovich

El Chelsea FC ha sido multado por la Premier League con 10.75 millones de libras esterlinas y la prohibición de fichar por un año. Esto ocurre tras el descubrimiento de pagos irregulares en su contabilidad durante la gestión de Roman Abramovich, quien fuera propietario de los Blues entre 2003 y 2022.

Esta sanción rompe récords como la mayor multa económica impuesta en la historia de la liga inglesa. El desglose de la cifra incluye 10 millones de libras por infracciones financieras graves y 750 mil libras adicionales por violaciones al reglamento de registro de jugadores de la academia.

Las irregularidades coinciden con los años en los que se produjeron los fichajes de figuras como Eden Hazard, N’Golo Kanté y Thibaut Courtois. Se determinó que entre 2011 y 2018 se realizaron pagos no registrados en las cuentas oficiales del club (las mismas que la liga utiliza para sus auditorías), y que dichas transacciones contaban únicamente con la aprobación de antiguos directivos y empleados de alto rango.

🚨🔵 Chelsea have been handed a £10.7m fine for breaching Premier League rules related to financial reporting, third-party investment and youth development during the Roman Abramovich era.



The club have also received an immediate 9-month academy transfer ban, plus a 1-year… pic.twitter.com/lN0fzgTc9C — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 16, 2026

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Un factor sorprendente de este caso es la transparencia del propio club. Por lo general, son las ligas o la UEFA quienes descubren estos fraudes; sin embargo, en esta ocasión fue BlueCo. (el consorcio que actualmente preside al equipo), quien reportó voluntariamente el problema ante la Premier League, la UEFA y la FA, tras identificar las anomalías.

Esta cooperación fue clave, ya que la sanción se redujo a una prohibición de fichajes cancelada. Esto significa que solo se activará si el club reincide en los próximos dos años o si se descubre que se entregó información falsa deliberadamente. No obstante, las autoridades se vieron más severas con la academia, la cual se le aplicará una sanción inmediata de nueve meses sin poder incorporar jugadores.

Editor: José Francisco Escobar

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