Armenta acusa a “mafias del poder” por ataques mediáticos

El gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que los ataques mediáticos contra integrantes de su gabinete obedecen a la decisión de su administración de “poner orden”, lo que afecta a intereses de las “mafias del poder“.

En conferencia de prensa, el mandatario señaló que recientemente su administración ha identificado ataques que calificó como “infundados”, dirigidos especialmente contra la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio.

Consideró que las críticas hacia la funcionaria surgen como reacción a las medidas implementadas para regular el transporte público y frenar prácticas de corrupción.

Indicó que situaciones similares han ocurrido con otros funcionarios, como el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González; el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, y con el oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal, Iván García Pérez.

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Por ello, defendió que las acciones de dichos funcionarios para ordenar las dependencias en las que se encuentran han generado resistencia entre grupos que anteriormente se beneficiaban de acuerdos o negocios con autoridades.

Alejandro Armenta sostuvo que durante años existieron redes de intereses que operaban en áreas como el transporte público, donde —dijo— algunos actores estaban acostumbrados a obtener beneficios indebidos.

Sin embargo, insistió en que su administración busca transparentar los procesos, regular los servicios y acabar con la corrupción.

🗣️ Armenta dice que los ataques mediáticos hacia miembros de su gabinete obedecen a las acciones que implementan desde sus áreas para poner orden.



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Editor: César A. García

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