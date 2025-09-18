A mano armada, despojan de 300 mil pesos a trabajador en Avenida Juárez

Un par de hombres armados despojaron a un ciudadano de 300 mil pesos cuando acudía a realizar un depósito bancario en la Avenida Juárez.

El robo ocurrió durante el miércoles 17 de septiembre, cuando el trabajador de una funeraria tenía como encargo realizar múltiples pagos, con un monto de aproximadamente 300 mil pesos.

Al cruzar por la Avenida Juárez, con altura de la 19 Sur, lugar en el que se encontraba la sucursal para hacer los depósitos, fue interceptado por sus agresores.

Dos hombres con armas y a bordo de una motocicleta le cerraron el paso y lo obligaron a entregar el dinero, para después escapar de la zona.

El afectado solo pudo llamar a las autoridades y pedir ayuda, aunque le explicaron que debía presentar su denuncia ante el Ministerio Público para iniciar una investigación por lo ocurrido.

