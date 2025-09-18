Multas en parquímetros de San Alejandro se aplicarán hasta noviembre

Las multas y sanciones por el mal uso de los parquímetros en el polígono de San Alejandro y Ortopedia seguirán sin ser aplicadas hasta noviembre, debido a que el Cabildo de Puebla aprobó que se extendiera un mes más el plazo para que funcione el programa por completo en la zona.

En sesión ordinaria, el presidente de la Comisión de Movilidad, Infraestructura y Servicios Públicos, Leobardo Rodríguez Juárez, explicó que la decisión se tomó, ya que se busca que el programa “Estaciónate Aquí” funcione en su totalidad cuando ya esté habilitado San Alejandro, el cual no ha sido inaugurado.

En este sentido, adelantó que en caso de postergarse la apertura del nosocomio, se extienda el plazo para aplicar las multas y las sanciones en el polígono.

Tal vez te interese: IMSS San Alejandro comenzaría a operar en noviembre

#Puebla 🚘 El Cabildo de Puebla aprobó por mayoría ampliar hasta noviembre la medida para no multar ni sancionar el mal uso de los parquímetros en el quinto polígono de San Alejandro y Ortopedia.



Vía @lupjmendez pic.twitter.com/BBGT95fZtI — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 18, 2025

“El corazón de esta incorporación surgió a partir de la petición de la autoridad administrativa del Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel estatal en representación federal y la intención es que hasta que inicie operaciones se dé también propiamente la operación en su totalidad que incorpore las sanciones por el uso inadecuado de la violación al reglamento en la materia”, comentó.

Por otra parte, por mayoría el Cabildo de Puebla aprobó la información financiera del 1 al 31 de agosto, integrada por información contable y programática del mismo mes.

El regidor Francisco Javier Ayala Martínez expuso entre las cifras que serán enviadas a la Auditoría Superior del Estado, un activo 7 mil 524 millones 441 pesos, pasivo 196 millones 43 mil pesos que incluye cuentas por pagar 192 millones 853 mil pesos y un saldo en bancos de mil 443 millones 887 mil pesos.

En cuanto a pagos comprometidos se tiene registro de 2 mil 188 millones 188 mil pesos, así como ingresos por impuestos entre predial, rifas, sorteos y espectáculos por 692 millones 295 mil pesos.

#Puebla 🏥 El regidor Leobardo Rodríguez Juárez explicó que en caso de que San Alejandro no arranque operaciones en noviembre, podría aprobarse otra ampliación, ya que el objetivo es que los parquímetros operen en su totalidad al igual que el nosocomio.



Vía @lupjmendez pic.twitter.com/zR298avcvb — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 18, 2025

Editor: Renato León

Te recomendamos: