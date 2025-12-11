San Pedro Cholula realiza mesa de seguridad con Cuautlancingo

Tuvo lugar una mesa de trabajo entre autoridades de San Pedro Cholula y Cuautlancingo, destinada a fortalecer los mecanismos de coordinación intermunicipal y consolidar líneas de acción en materia de seguridad.

En la reunión participaron el Secretario de Seguridad y Protección Civil de Cuautlancingo, Capitán Pablo de la Cruz Santos; los directores de Policía y Vialidad de la SSCyPC Cuautlancingo; el Secretario de Gobernación del municipio, Emmanuel Cortés Farfán; el Secretario de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula, Capitán Juan Villegas Castillo; el Secretario de Gobernación de San Pedro Cholula, Carlos Carrillo; así como presidentes y autoridades auxiliares de Santa Bárbara Almoloya, Rafael Ávila Camacho (Manantiales) y Santiago Momoxpan.

Durante el encuentro se revisaron avances, estrategias y líneas de acción orientadas a fortalecer la seguridad en la zona limítrofe, destacando la importancia del contacto directo entre ambas corporaciones para ofrecer una respuesta más eficiente y coordinada a la ciudadanía.

La SSC Cholula, a través de la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas, mantiene comunicación permanente con habitantes de las juntas auxiliares mediante comités vecinales, lo que permite agilizar la atención ante emergencias y fomentar la participación ciudadana.

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, reafirma su compromiso con la seguridad y tranquilidad de las y los cholultecas, impulsando acciones conjuntas con municipios del área conurbada.

