Confirman trata de personas en San Baltazar Campeche; rescatan a dos colombianas

Dos mujeres de origen colombiano fueron rescatadas de un inmueble asegurado por la Fiscalía General de la República (FGR) en la junta auxiliar de San Baltazar Campeche; ambas eran obligadas a prostituirse, por lo que su agresor fue aprehendido.

Como Oro Noticias informó el pasado 27 de febrero, agentes de la FGR realizaron múltiples diligencias en un domicilio de la calle privada A de Plan de Guadalupe 479, donde la institución confirmó haber rescatado a dos víctimas de trata de personas.

Durante este operativo, las víctimas refirieron haber llegado desde Colombia a base de engaños, siendo Herminio N., quien las mantenía bajo resguardo y las obligaba a tener relaciones sexuales con fines económicos.

Las mujeres habrían logrado solicitar ayuda a vecinos del área y estos denunciaron lo ocurrido, dando inicio a la investigación en cuestión.

Ambas víctimas recibieron apoyo legal, también serán orientadas ante instituciones migratorias para saber sus derechos y posibilidades.

Por su parte, Herminio fue vinculado a proceso por el delito de trata de personas en la modalidad de retener a una o varias personas con fines de explotación sexual, y trata de personas agravado en la modalidad de beneficiarse de la explotación de una o más personas a través de la prostitución

Te recomendamos: