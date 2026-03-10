Confirman trata de personas en San Baltazar Campeche; rescatan a dos colombianas

Jesus Zavala
Herminio N., presunto tratante, es vinculado a proceso por explotación sexual.

Dos mujeres de origen colombiano fueron rescatadas de un inmueble asegurado por la Fiscalía General de la República (FGR) en la junta auxiliar de San Baltazar Campeche; ambas eran obligadas a prostituirse, por lo que su agresor fue aprehendido.

Como Oro Noticias informó el pasado 27 de febrero, agentes de la FGR realizaron múltiples diligencias en un domicilio de la calle privada A de Plan de Guadalupe 479, donde la institución confirmó haber rescatado a dos víctimas de trata de personas.

Durante este operativo, las víctimas refirieron haber llegado desde Colombia a base de engaños, siendo Herminio N., quien las mantenía bajo resguardo y las obligaba a tener relaciones sexuales con fines económicos.

Las mujeres habrían logrado solicitar ayuda a vecinos del área y estos denunciaron lo ocurrido, dando inicio a la investigación en cuestión.

Ambas víctimas recibieron apoyo legal, también serán orientadas ante instituciones migratorias para saber sus derechos y posibilidades.

Por su parte, Herminio fue vinculado a proceso por el delito de trata de personas en la modalidad de retener a una o varias personas con fines de explotación sexual, y trata de personas agravado en la modalidad de beneficiarse de la explotación de una o más personas a través de la prostitución

