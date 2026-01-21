Texmelucan exhorta a reforzar medidas para evitar brotes de sarampión

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría de Bienestar Social y la Dirección de Bienestar Física y Social, exhorta a las y los texmeluquenses a reforzar las medidas sanitarias para evitar brotes de sarampión en el municipio, luego de que la Secretaría de Salud del Estado de Puebla confirmará el segundo caso de sarampión en la entidad.

La Directora de Bienestar Física y Social, Claudia Caballero Deolarte, indicó las siguientes medidas preventivas para evitar brotes de sarampión en Texmelucan: Uso de cubrebocas

Lavado de manos constante

Uso de gel antibacterial

Mantener sana distancia

Evitar aglomeraciones

En este sentido, informó que el Centro de Salud y Bienestar CESSA San Martín Texmelucan y Centros de Salud de las Juntas Auxiliares, cuentan con algunas dosis de la vacuna de sarampión y se espera la llegada de más dosis, mismas que se estarán aplicando prioritariamente a niños menores de 5 años y quienes no hayan recibido refuerzo de la vacuna.

En caso de contar con esquema de vacunación completo no es necesario acudir.

Además, dio a conocer que por indicación del alcalde Juan Manuel Alonso, la Dirección de Bienestar Física y Social se encuentra gestionando módulos de vacunación permanente que serían instalados en el primer cuadro de la ciudad.

El gobierno municipal de San Martín Texmelucan, reafirma su compromiso con la salud de las y los texmeluquenses, por ello exhorta a la población a mantener medidas preventivas para asegurar el bienestar de las familias del municipio.

