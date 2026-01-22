Puebla capital, presente en la Feria Internacional de Turismo

En el encuentro más importante del sector, la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que reúne a más de 9 mil empresas de 156 países del mundo, el secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, presentó los atractivos y motivos por los que la ciudad de Puebla es el tercer destino sin playa más visitado en México.

Tras la inauguración del evento, así como del Pabellón de México, en el stand del estado de Puebla, el secretario y el director de Turismo, Carlos Huerta Ramírez, atendieron las primeras citas de negocios y encuentros de promoción turística de Puebla capital, con agentes de viajes mayoristas y prestadores de servicios con operaciones internacionales, a los que expusieron las cualidades de Puebla capital.

Ambos expusieron, a nombre del alcalde, Pepe Chedrarui, que la ciudad de Puebla es un destino cercano al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con diversas opciones de transporte para llegar, y que ofrece grandes atractivos, como el Centro Histórico reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, una amplia y elaborada gastronomía, numerosos hoteles con todas las comodidades y amenidades que buscan las y los viajeros más exigentes.

Asimismo, atendieron a medios de comunicación, locales, nacionales y especializados, además de interactuar con autoridades, empresarios y actores del sector, para reforzar el conocimiento y proyección a la ciudad de Puebla.

Previamente, el secretario Jaime Oropeza y el director Carlos Huerta participaron en la cena de gala “Dos fuegos, dos técnicas, un mismo origen”, convocada por la Secretaría de Desarrollo Turístico del Gobierno del Estado, que expusieron a más de 70 agentes de viajes y turoperadores, principalmente, europeos, para exponerles el potencial turístico de Puebla capital para sus clientes y mercados potenciales.

Para finalizar, los invitó a seguir las redes sociales oficiales de la ciudad, VisitaPuebla, para tener una visión más cercana a la gastronomía, arquitectura y modernidad que hay en la ciudad de Puebla.

Te recomendamos: