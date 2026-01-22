Ana Lilia Tepole entrega acciones de Obra Comunitaria en Tehuacán

Con el objetivo de dignificar espacios y mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos, la diputada Ana Lilia Tepole Armenta entregó diversas acciones en el municipio de Tehuacán, como parte del programa de Obra Comunitaria, impulsado por el Ejecutivo.

La legisladora gestionó la rehabilitación de las guarniciones y banquetas del mercado Amador Hernández, ante la petición que realizaron las y los ciudadanos, para fortalecer la seguridad y la movilidad de este espacio.

En la junta auxiliar de Santa Ana Teloxtoc, del municipio de Tehuacán, la diputada entregó material para la construcción del nuevo techado de la Escuela Primaria Lic. Benito Juárez y de la Casa del Niño Indígena.

Como parte de las acciones del programa de Obra Comunitaria, Ana Lilia Tepole también realizó la entrega de poliducto a vecinas y vecinos de la colonia Vista Hermosa, en el municipio de Tehuacán, material que fue una solicitud constante de las y los ciudadanos y se convirtió en una realidad derivado de la organización y gestión.

