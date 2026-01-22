Aumentará presupuesto para juntas auxiliares de San Pedro Cholula en 2026

Para este año 2026, las 13 juntas auxiliares de San Pedro Cholula contarán con un aumento en su presupuesto, dio a conocer la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, quien señaló que en esta administración los temas de bacheo son prioridad, debido a que la pasada gestión dejó al municipio en el olvido y con hundimientos en distintas zonas.

En el marco de la “Agenda de la Transformación” y en compañía de los presidentes auxiliares de San Pedro, la edil detalló que las demarcaciones tendrán un incremento presupuestal de hasta el 30 por ciento, con el objetivo de mejorar los servicios públicos locales, ya que incluso en administraciones anteriores varias juntas auxiliares permanecieron en completo abandono, donde actualmente se enfrentan problemas como baches y desperfectos en el pavimento en zonas de Santiago Momoxpan, Santa María Xixitla y San Pablo Tecamac, entre otras.

En este tenor, Fernández Díaz dio a conocer que en un año y cuatro meses de administración se han logrado tapar aproximadamente cuatro mil baches, pavimentando más de 119 mil metros cuadrados, cifra que supera los trabajos realizados por la administración pasada, la cual únicamente entregó en tres años 88 mil 451 metros cuadrados de pavimentación. Estas acciones se efectuaron en vialidades importantes de la cabecera municipal y juntas auxiliares, beneficiando a miles de cholultecas y visitantes.

#Municipios 🗣️ En compañía de presidentes auxiliares de #SanPedroCholula, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, lleva a cabo la agenda de transformación donde se resalta la pavimentación de 119 291 m² en un año cuatro meses.



En próximos días se van a entregar obres en… pic.twitter.com/Ob4xu2xioV — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 21, 2026

De igual manera, la edil informó que durante el último trimestre de 2024 se entregaron 11 obras públicas y durante todo 2025 se realizaron 25 proyectos, enfocados en su mayoría al pavimento asfáltico, concreto hidráulico y adocreto, entre otros.

La presidenta municipal de San Pedro Cholula aseveró que todo el trabajo que se realiza tiene como objetivo beneficiar a las familias del municipio sin importar colores partidistas, gracias a que en su gobierno no existe la corrupción y los recursos se destinan al beneficio del pueblo.

