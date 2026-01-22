Incendio consume vivienda en fraccionamiento Real Campestre

Un incendio consumió por completo una vivienda al filo del mediodía de este miércoles en el fraccionamiento Real Campestre, en Bosques de San Sebastián, situación que generó una fuerte movilización de elementos de seguridad y alerta entre vecinos de la zona, quienes de inmediato salieron de sus hogares.

El hecho se presentó en la calle 11 del mencionado fraccionamiento, al parecer por la caída de una veladora que provocó el inicio del fuego, quemando todo lo que se encontraba dentro de la vivienda. Los vecinos solicitaron de inmediato el auxilio de los bomberos debido a que las intensas llamas que salían de la casa arrasaban con todo a su paso.

A pesar de que en un inicio los habitantes intentaron apagar el fuego con cubetas de agua, nada pudieron hacer ante la intensidad de las llamas, por lo que minutos más tarde, con la llegada de bomberos y personal de Protección Civil Municipal, se iniciaron las labores y lograron sofocar el incendio.

Por fortuna, en la vivienda de una mujer que vivía con sus dos hijos, de nombre Mónica, no se encontraba nadie en el momento del siniestro, por lo que no hubo pérdidas humanas, únicamente daños materiales, ya que al parecer el fuego arrasó con todo.

En redes sociales, vecinos y amigos de la afectada han iniciado una colecta para tratar de ayudarla a recuperar algo de lo perdido, ya que señalan que se quedó sin muebles, ropa ni objetos que pudieran rescatarse.

Te recomendamos: