Francisco Teomitzi asegura dejar la ASE estable y sin pendientes

El encargado de despacho de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Fidel Teomitzi Sánchez, aseguró que entregará un organismo sin rezago en la revisión de las Cuentas Públicas.

Ante su próxima salida del cargo, afirmó que dejará una dependencia estable y sin pendientes para el próximo titular, quien entrará en funciones a partir del 15 de enero de 2026.

Apuntó que, durante los dos años que estuvo en el organismo fiscalizador, terminó con el rezago que había desde el 2018 en la revisión de las Cuentas Públicas de los sujetos obligados.

Resaltó que, gracias al trabajo realizado en conjunto con su equipo, terminará su periodo con la entrega de los Informes Individuales correspondientes al Ejercicio Fiscal 2024.

Teomitzi Sánchez aseguró que se va con las “manos limpias” y satisfecho de haber cumplido con el cargo que inició en octubre de 2023, cuando lo designaron como encargado de despacho, en sustitución de Amanda Gómez.

“Estoy dejando una institución estable, ya no tenemos rezago, estamos cerrando desde el 2018, 2019, 2020 y 2021”, comentó en entrevista este jueves.

El Congreso de Puebla votará por el nuevo titular de la ASE el 15 de enero de 2026, para iniciar un nuevo periodo de siete años. Actualmente hay 11 aspirantes que participan en el proceso de selección.

