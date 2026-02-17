Recuperarán hectáreas invadidas para crear Ciudad Aeroportuaria en Puebla

Por:
Alejandra Olivera
-
13
124 hectáreas cercanas al aeropuerto están bajo análisis jurídico para determinar propiedad. / Foto: Es Imagen

El gobernador Alejandro Armenta anunció que trabajará en conjunto con Grupo Maya para recuperación de 124 hectáreas invadidas en las inmediaciones al Aeropuerto Internacional “Hermanos Serdán” para desarrollar una Ciudad Aeroportuaria a través de esquemas de inversión público-privada.

Al dar salida a 38 toneladas de productos “Puebla 5 de Mayo” en las instalaciones del Aeropuerto, el mandatario reconoció que es necesario destinar recursos para mejorar la infraestructura de la terminal poblana, pues consideró que ello ha limitado su crecimiento.

Por ello, afirmó que su administración está dispuesta a invertir en el aeropuerto, lo cual no significa que pretenda quedarse con su administración, pues su interés es que ofrezca servicios de primera calidad.

En ese sentido, señaló que existen predios que fueron dejados en el abandono y que posteriormente fueron invadidos, por lo que se actuará con apego a la ley para recuperarlos; habrá acercamiento con los posibles poseedores que tengan una escritura para su revisión y determinar su legalidad.

Para ello, dijo que se instalarán módulos de atención con personal de Tenencia de la Tierra, el Registro Agrario Nacional (RAN) y el Instituto Catastral, pues reveló que la intención es el desarrollo de infraestructura hotelera y de servicios.

124 hectáreas en análisis jurídico

En ese sentido, el teniente Coronel David Sandoval Martínez, subdirector del Grupo Aeroportuario Maya dio a conocer que 124 hectáreas “invadidas” se encuentran bajo análisis jurídico para determinar las causas y los posibles propietarios.

Destacó que ya hay mesas de trabajo permanentes y confió en que pronto se den resultados sobre qué predios son susceptibles para ser parte del aeropuerto.

Enfatizó que actualmente se trabaja en un proyecto de inversión para ampliar la terminal poblana, reparar la infraestructura técnica-operativa y diseñar un modelo comercial alineado a una “ciudad aeroportuaria”.

