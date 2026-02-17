Recuperarán hectáreas invadidas para crear Ciudad Aeroportuaria en Puebla

El gobernador Alejandro Armenta anunció que trabajará en conjunto con Grupo Maya para recuperación de 124 hectáreas invadidas en las inmediaciones al Aeropuerto Internacional “Hermanos Serdán” para desarrollar una Ciudad Aeroportuaria a través de esquemas de inversión público-privada.

Al dar salida a 38 toneladas de productos “Puebla 5 de Mayo” en las instalaciones del Aeropuerto, el mandatario reconoció que es necesario destinar recursos para mejorar la infraestructura de la terminal poblana, pues consideró que ello ha limitado su crecimiento.

Por ello, afirmó que su administración está dispuesta a invertir en el aeropuerto, lo cual no significa que pretenda quedarse con su administración, pues su interés es que ofrezca servicios de primera calidad.

🗣️ @armentapuebla_ reconoció que el aeropuerto Hermanos Serdán requiere inversión y dijo estar dispuesto a destinar recursos para mejorar la terminal poblana.



"No queremos administrar el aeropuerto, lonque queremos es que sea de primera", afirmó.



📹 @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/0RnwYQAn35 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 17, 2026

En ese sentido, señaló que existen predios que fueron dejados en el abandono y que posteriormente fueron invadidos, por lo que se actuará con apego a la ley para recuperarlos; habrá acercamiento con los posibles poseedores que tengan una escritura para su revisión y determinar su legalidad.

Para ello, dijo que se instalarán módulos de atención con personal de Tenencia de la Tierra, el Registro Agrario Nacional (RAN) y el Instituto Catastral, pues reveló que la intención es el desarrollo de infraestructura hotelera y de servicios.

124 hectáreas en análisis jurídico

En ese sentido, el teniente Coronel David Sandoval Martínez, subdirector del Grupo Aeroportuario Maya dio a conocer que 124 hectáreas “invadidas” se encuentran bajo análisis jurídico para determinar las causas y los posibles propietarios.

Destacó que ya hay mesas de trabajo permanentes y confió en que pronto se den resultados sobre qué predios son susceptibles para ser parte del aeropuerto.

Enfatizó que actualmente se trabaja en un proyecto de inversión para ampliar la terminal poblana, reparar la infraestructura técnica-operativa y diseñar un modelo comercial alineado a una “ciudad aeroportuaria”.

🗣️ David Sandoval Martínez, administrador del Aeropuerto de Puebla, indicó que se trabaja en un proyecto para desarrollar una "ciudad aeropuertaria' en la terminal poblana.



Sin embargo, dijo que para ello trabajan en la recuperación de 124 hectáreas invadidas.



📹 @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/lStNqxca6i — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 17, 2026

Te recomendamos: