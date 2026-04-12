Puebla gana Premio u-GOB por audioguía “La Ciudad como Museo”

El Gobierno de la Ciudad de Puebla que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, fue reconocido con el Premio Hispanoamericano u-GOB en la categoría servicios y procesos para la educación por la audioguía “La Ciudad como Museo”.

Este galardón, entregado por el Laboratorio de Innovación y Transformación Digital por Mejores Gobiernos en Hispanoamérica, reconoce las mejores prácticas de innovación en servicios gubernamentales y cuenta con categorías como: Desarrollo Económico, Salud, Educación, Inteligencia Artificial Aplicada y Seguridad de la Información.

El evento de premiación se realizó en la Ciudad de México, teniendo como sede el Senado de la República. En representación del alcalde Pepe Chedraui, asistió Aimeé Guerra Pérez, titular de la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural.

Justamente en el marco de su décimo aniversario, u-GOB reconoce los mejores proyectos de innovación pública a nivel federal, estatal y municipal en Iberoamérica, los cuales son capaces de transformar para bien, la vida de los ciudadanos, con un enfoque de Innovación y Gobierno Abierto.

La audioguía “La Ciudad como Museo”, iniciativa tecnológica del Ayuntamiento de Puebla, a través de la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, destaca por su innovadora manera de acercar nuestro legado cultural, tanto a habitantes del municipio, como a turistas nacionales y extranjeros, cumpliendo también con lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que incentiva el aprovechamiento de herramientas digitales para la difusión del patrimonio cultural tangible e intangible.

La audioguía “La Ciudad como Museo”, fue lanzada en agosto de 2025, a la fecha ha sido consultada más de 135 mil veces, demostrando su utilidad y valor para la ciudadanía. De igual forma, funciona como un acompañamiento ideal para turistas nacionales y extranjeros que visitan la capital imparable, pudiendo conocer sus inmuebles emblemáticos, barrios fundaciones, museos, fuentes y esculturas.

Está disponible tanto en español como en inglés, puede descargarse de forma gratuita desde las tiendas de aplicaciones de Android y Apple, así como en el micrositio de la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural en: centrohistorico.pueblacapital.gob.mx

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