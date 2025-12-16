Volcadura, motociclista fallecido y atropellamiento en la México-Puebla

La mañana de este martes, la autopista México-Puebla fue escenario de la volcadura de un tráiler a la altura de la entrada a la junta auxiliar de San Francisco Ocotlán, en el municipio de Coronango, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

Los primeros reportes señalan que la unidad pesada salió del arroyo vehicular debido a que el conductor se quedó dormido. El incidente no provocó afectaciones directas a la circulación; sin embargo, después de las 10:00 horas concluyeron los trabajos para la remoción del tráiler. El conductor fue rescatado de la unidad, ya que se encontraba prensado.

#ConexiónVial Volcadura de tráiler sobre la autopista México-Puebla, a la altura de la entrada a San Francisco Ocotlán.



El conductor resultó lesionado debido a que estaba atrapado entre los fierros retorcidos.

Vía: @Mau_Jimenz pic.twitter.com/EFyhRNc76s — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 16, 2025

Un segundo accidente se registró sobre la carretera federal México-Puebla, donde un motociclista perdió la vida al impactarse contra un tráiler que se encontraba estacionado a la altura de la localidad de Santa María Zacatepec, perteneciente al municipio de Juan C. Bonilla.

Testigos señalaron que al motociclista no le dio tiempo de detenerse y se incrustó en la parte trasera de la pesada unidad, perdiendo la vida de manera instantánea. El tráiler se encontraba detenido sobre las laterales de esta vía; trascendió que el motociclista presuntamente se dedicaba a la venta de gelatinas.

#ConexiónVial Muere motociclista de aproximadamente 35 años de edad luego de que impactará contra la caja de un tráiler sobre la carretera a Huejotzingo a la altura de Juan C. Bonilla.



Personal de seguridad se encuentra en la zona.

Vía: @Mau_Jimenz pic.twitter.com/C7hsoiJ0nT — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 16, 2025

Un tercer percance se presentó también sobre la autopista México-Puebla, a la altura del municipio de Xoxtla con sentido a la Ciudad de México. El atropellamiento ocurrió en el kilómetro 104, donde, de acuerdo con información preliminar, el ahora occiso descendió de su vehículo y en ese momento fue arrollado por otro conductor que se dio a la fuga.

Automovilistas que circulaban por la zona dieron aviso al personal de Caminos y Puentes Federales y a la Guardia Nacional, quienes arribaron al sitio para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes.

