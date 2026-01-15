Designan a Germán Reyna como titular de la Auditoría Superior del Estado

Tras años de turbulencias e inestabilidad, la Auditoría Superior del Estado (ASE) iniciará una nueva etapa en la vida pública de Puebla, con la designación de Germán Reyna y Herrero como titular, por un periodo de siete años.

Este jueves durante sesión ordinaria, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el nombramiento de Reyna y Herrero con 32 votos a favor, cinco en contra y una abstención.

El contador público, quien se perfilaba como uno de los favoritos para ocupar el cargo, obtuvo el respaldo de la Mayoría Calificada.

Antes de empezar la votación, las diputadas y diputados del Partido Acción Nacional (PAN) manifestaron su postura en contra y abandonaron la sesión.

El coordinador de bancada, Marcos Castro Martínez, subió a tribuna para acusar un proceso de selección opaco y con poca apertura.

Refirió que al interior de la Junta de Gobierno y Coordinación Política no hubo oportunidad para deliberar los resultados de las entrevistas, con cerrazón al diálogo y los acuerdos.

En ese sentido, anunció el voto en contra de los cinco legisladores panistas y posteriormente, salieron del Salón de Pleno.

“No cuestionamos la trayectoria profesional de los aspirantes, tampoco la conformación de la terna. Nosotros cuestionamos el procedimiento en su etapa final por falta de diálogo y la negativa para profundizar en la responsabilidad y compromiso que asumirá el nuevo titular de la Auditoría”, comentó.

En contraparte, las bancadas de Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, Fuerza por México y Nueva Alianza votaron a favor de Germán Reyna.

Mientras que la única representante de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano Corrales, emitió su voto en abstención.

En tanto, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Delfina Pozos Vergara, se ausentó de la sesión.

¿Quién es Germán Reyna?

Germán Reyna y Herrero se desempeñará como titular de la ASE a partir del 15 de enero del 2026, hasta el 14 de enero del 2033.

El nuevo auditor es socio director de la firma ARH Consultores. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector privado, donde se ha desempeñado asesorando a empresas en planeación fiscal y cumplimiento tributario.

Además, fungió como asesor técnico en el Senado de la República, cuando el gobernador Alejandro Armenta Mier ocupaba la presidencia de la Comisión de Hacienda en la Cámara Alta.

