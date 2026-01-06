Egresado UDLAP comparte consejos para el teatro musical

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) recibió en sus instalaciones a su egresado de la Licenciatura en Música, el Mtro. Saín Leyva, destacado músico y director musical mexicano, reconocido por su trabajo en la dirección musical de “9 to 5” de Dolly Parton, quien se reunió con estudiantes de la UDLAP para impartir la charla Teatro Musical, ¿Cómo prepararse?, un espacio de reflexión y aprendizaje donde brindó una serie de consejos clave sobre cómo prepararse para una audición, el proceso de formación en el teatro musical y la importancia de desmitificar algunas creencias en torno a esta disciplina artística.

Durante el encuentro realizado en la sala de recitales del Colegio Cain Murray de la UDLAP, el Mtro. Saín Leyva, que cuenta con una maestría en Dirección Musical por la University of California, Irvine, subrayó que, en el teatro musical, lo importante es el drama, la historia, el texto y no la música. “Esto no significa que podamos cantar desafinados o hacer un desastre con la música, sino que todas las decisiones artísticas y creativas deben tomarse considerando la historia que se quiere contar”, enfatizó.

Como parte central de la charla, Saín Leyva ofreció diversos consejos para quienes buscan audicionar en producciones de teatro musical; entre ellos, resaltó la importancia de conocerse a sí mismos y ser honestos con sus habilidades; asimismo, animó a audicionar siempre, considerar clases de canto, no dejarse engañar por la época en la que está ambientado el musical y mantenerse familiarizados con distintas disciplinas como la música, la actuación y la danza.

Sobre el proceso de audición para musicales, recomendó preparar un currículum adecuado, contar con una buena fotografía, causar una impresión positiva, llevar correctamente la partitura o pista solicitada y comunicarse claramente con el pianista acompañante. Además, hizo énfasis en la interpretación: “Deben contar la historia. Tienen que hacer que el panel preste atención a la letra y a lo que están diciendo. Apegarse al estilo del musical y, sobre todo, ser amables, porque el talento puede abrir puertas, pero la actitud es lo que hace que te llamen de regreso”.

También, en su charla explicó a detalle el papel del director musical (formación que obtuvo gracias a su paso por la UDLAP) dentro de una producción, señalando que va mucho más allá de dirigir la orquesta. “Yo creía que el director musical se enfocaba únicamente en la música y en la orquesta, y tal vez de vez en cuando con los cantantes; sin embargo, hay mucho más”, afirmó el Mtro. Leyva, quien además destacó que el director musical participa activamente en las audiciones, selecciona los fragmentos que interpretarán las y los aspirantes, realiza un análisis musical completo del espectáculo, guía los ensayos vocales y toma decisiones artísticas siempre en diálogo con la dirección escénica.

Reconocido por su trabajo como director musical del montaje 9 to 5 de Dolly Parton, presentado en el Irvine Barclay Theatre, Leyva recordó su paso por la Universidad de las Américas Puebla como un punto fundamental en su trayectoria profesional. “Toda mi vida he estado haciendo música, solo que mi historia era principalmente música de orquesta. Después llegué a la UDLAP donde estudié la Licenciatura en Música porque yo quería ser director de orquesta, y gracias a las producciones que se hacen cada año de montajes musicales me enamoré del teatro musical, y en mi último año se me dio la oportunidad de dirigir a la banda en el musical All Shook Up”, expresó el egresado UDLAP.

Finalmente, es importante mencionar que, con este tipo de actividades, la UDLAP reafirma su compromiso con la formación integral de su comunidad estudiantil, acercándola a profesionales destacados que comparten su experiencia y conocimientos, y fortaleciendo el interés por disciplinas artísticas como el teatro musical, un campo que combina técnica, sensibilidad y trabajo colaborativo. Si deseas conocer la licenciatura que estudió en la Universidad de las Américas Puebla el Mtro. Saín Leyva, visita https://www.udlap.mx/ofertaacademica/Musica.

