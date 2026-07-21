Salud confirma tres casos de ciclosporiasis en México

La Secretaría de Salud confirmó tres casos de ciclosporiasis en México, una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis. Las autoridades sanitarias informaron que los contagios se mantienen bajo vigilancia epidemiológica, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen de las infecciones y evitar una mayor propagación.

De acuerdo con el reporte oficial, los casos se detectaron en personas con antecedentes relacionados con el actual brote que afecta a Estados Unidos, donde miles de contagios son investigados por las autoridades sanitarias. En ese país, la enfermedad ha sido asociada con el consumo de alimentos frescos contaminados, principalmente lechuga, aunque las investigaciones siguen en curso.

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La ciclosporiasis provoca síntomas como diarrea, dolor abdominal, náuseas, pérdida de apetito y fatiga. La Secretaría de Salud recomendó reforzar las medidas de higiene, lavar y desinfectar frutas y verduras, consumir agua potable y acudir al médico ante cualquier síntoma compatible con la enfermedad, especialmente después de un viaje al extranjero.

Aunque por el momento solo se han confirmado tres casos en México, las autoridades señalaron que mantienen activa la vigilancia epidemiológica y el seguimiento de posibles contagios. Asimismo, reiteraron que la prevención y el manejo adecuado de los alimentos son fundamentales para reducir el riesgo de infección y contener cualquier posible expansión del brote.

Editor: Edgar Espinoza

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