Muere Kaylee Hottle, actriz sorda de la saga Godzilla x Kong

La actriz estadounidense Kaylee Hottle, reconocida por interpretar a Jia en las películas Godzilla vs. Kong y Godzilla x Kong: El Nuevo Imperio, falleció a los 18 años tras sufrir un accidente automovilístico en Maryland, Estados Unidos, según confirmó su padre, Joshua Hottle.

De acuerdo con la información compartida por su familia, el percance ocurrió durante la madrugada y, mientras era trasladada a un hospital para recibir atención médica, su corazón dejó de latir. Su padre dio a conocer la noticia mediante una transmisión en vivo realizada en lengua de señas americana, en la que explicó que viajó desde Texas hasta Maryland para reclamar el cuerpo de su hija.

Kaylee Hottle provenía de una familia con varias generaciones de personas sordas y ella misma tenía discapacidad auditiva; además, comenzó su carrera artística desde los 9 años, participando en comerciales dirigidos a la comunidad sorda, experiencia que más tarde le abrió las puertas para llegar al cine.

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Su reconocimiento internacional llegó en 2021, cuando dio vida a Jia, una niña que se comunica con Kong mediante el lenguaje de señas, personaje que retomó en 2024 en la secuela Godzilla x Kong: El Nuevo Imperio, consolidándose como una de las figuras humanas más importantes dentro de la franquicia.

Además de su participación en estas producciones, la joven actriz apareció en un episodio de la serie Magnum P.I., mientras que su trabajo en el universo cinematográfico de Godzilla y Kong le permitió recibir una nominación a los Premios Saturn como mejor actriz juvenil, reconocimiento que impulsó aún más su carrera.

Editor: Diego González

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