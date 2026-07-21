“Se equivocó”: Julián Quiñones expresa su molestia con Javier Aguirre

El delantero Julián Quiñones reveló su molestia por haber sido sustituido por Javier Aguirre durante el partido entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. En un video que se hizo viral, el futbolista expresó su inconformidad con la decisión del estratega, generando un intenso debate entre aficionados y analistas deportivos.

La declaración ocurrió durante una visita con un tatuador, quien le cuestionó sobre su salida del partido. “¿Por qué sacan al goleador?”, le comentó, a lo que respondió: “Se mamó. Se equivocó el viejo”, en referencia a la decisión de retirarlo del campo para ingresar a Guillermo “El Memote” Martínez, en la recta final del encuentro.

La sustitución de Quiñones fue uno de los momentos más cuestionados del encuentro, ya que el atacante había sido uno de los jugadores más destacados del Tricolor a lo largo del torneo. Muchos consideraron que su salida debilitó el poder ofensivo del equipo cuando buscaba remontar el marcador frente a los ingleses.

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Tras la polémica, Aguirre explicó que el cambio respondió a una decisión táctica. El técnico señaló que buscó aprovechar la superioridad numérica tras la expulsión de un jugador inglés, apostando por un delantero con mayor presencia física en el área para intentar generar más opciones de gol.

Las declaraciones de Julián Quiñones reavivaron la discusión sobre las decisiones técnicas que marcaron la eliminación de México en el Mundial 2026. Aunque anteriormente el delantero había destacado que mantenía una buena relación con Javier Aguirre, este episodio dejó en evidencia su desacuerdo con una de las decisiones más importantes del encuentro.

Editor: Edgar Espinoza

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