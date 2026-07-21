Elisa Limón impulsa transparencia y derechos laborales en Puebla

En rueda de prensa, la diputada Elisa Limón Balderrabano destacó la consolidación de una agenda legislativa comprometida con el fortalecimiento de las instituciones públicas y la protección de los derechos de las y los poblanos, mediante puntos de acuerdo aprobados por el Pleno del Congreso, orientados a fortalecer la transparencia en los gobiernos municipales y garantizar mejores condiciones laborales para las personas trabajadoras del hogar y del sector de la construcción.

La diputada destacó un punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a los ayuntamientos y a los concejos municipales a revisar, actualizar y dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública. Esta propuesta busca fortalecer la rendición de cuentas, garantizar el acceso de la ciudadanía a información clara, oportuna y verificable, así como promover gobiernos más abiertos, responsables y cercanos a la población.

Al respecto, Elisa Limon señaló que la transparencia constituye uno de los pilares fundamentales de la democracia, pues fortalece la confianza ciudadana, promueve la rendición de cuentas y contribuye a prevenir actos de corrupción.

Por otra parte, un punto de acuerdo, dictaminado por la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social, exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del Estado y a la representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla a implementar acciones de verificación, inspección y orientación que promuevan el cumplimiento de la legislación laboral y de seguridad social, garantizando que las personas trabajadoras del hogar y del sector de la construcción cuenten con condiciones de trabajo dignas, afiliación al IMSS y acceso a los derechos y prestaciones que les reconoce la ley.

La legisladora señaló que garantizar condiciones de trabajo dignas representa un acto de justicia social para miles de personas que diariamente contribuyen al desarrollo económico y social del estado, por lo que resulta indispensable fortalecer la coordinación entre instituciones para asegurar el acceso efectivo a la seguridad social, la vivienda y demás derechos laborales.

Con la aprobación de estas propuestas legislativas, Elisa Limon Balderrabano concluye el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional con un total de 14 puntos de acuerdo aprobados, consolidando una agenda legislativa cercana a la ciudadanía, construida desde el territorio y enfocada en fortalecer las instituciones, ampliar el acceso a los derechos y atender las necesidades de los pueblos y comunidades indígenas, las comunidades rurales y los sectores históricamente más vulnerables.

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