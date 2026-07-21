GTA VI será “monstruoso” en tamaño, afirma exdesarrollador

El esperado GTA VI podría convertirse en el videojuego más ambicioso desarrollado por Rockstar Games, así lo aseguró John Ricchio, exproductor del estudio, quien afirmó que la nueva entrega “debe ser monstruosa de tamaño” por la evolución que la compañía ha mostrado con cada lanzamiento de la franquicia.

Ricchio explicó que la desarrolladora ha seguido una tendencia constante de crear mundos cada vez más grandes y detallados. Recordó que GTA V representó un salto importante respecto a GTA IV, mientras que otros proyectos del estudio también ampliaron de forma significativa la escala y el nivel de inmersión de sus escenarios.

El exdesarrollador señaló que, aunque desconoce los detalles del proyecto porque ya no forma parte de la empresa, considera que la próxima entrega ofrecerá un entorno mucho más amplio o, en su defecto, con un nivel de detalle muy superior al de cualquier título anterior de la saga, siguiendo la filosofía que caracteriza a Rockstar Games.

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También confesó que se siente aliviado de no estar involucrado en el desarrollo del juego, ya que recordó que trabajar en producciones de ese tamaño implica un enorme esfuerzo para los equipos. Reconoció que, pese a la exigencia, resulta muy satisfactorio ver la reacción de los jugadores cuando finalmente disfrutan del resultado.

Hasta el momento, Rockstar Games ha confirmado que la historia se desarrollará en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, con Vice City como uno de sus principales escenarios; además, el mapa incluirá distintas regiones que prometen ofrecer una experiencia más variada, dinámica e interactiva para los jugadores.

Aunque la compañía aún no ha revelado el tamaño oficial del mapa, las declaraciones de John Ricchio han incrementado las expectativas de la comunidad. Todo apunta a que la nueva entrega buscará superar a sus predecesores no solo por sus dimensiones, sino también por el realismo y la densidad de su mundo abierto.

Editor: Diego González

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