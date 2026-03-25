Presentan “Ruta de Fe” y Operativo de Semana Santa en San Andrés Cholula

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle Torres, encabezó la rueda de prensa para presentar la “Ruta de Fe” y el Operativo de Semana Santa 2026, el cual contempla acciones coordinadas en materia de seguridad pública, servicios públicos y agua potable, con el objetivo de preservar las tradiciones, fortalecer el turismo religioso y garantizar la seguridad de las familias de la comunidad.

Durante su mensaje, la edil destacó que la “Ruta de Fe” representa una de las expresiones culturales y religiosas más importantes del municipio, al integrar recorridos por comunidades con gran arraigo histórico como Santa María Tonantzintla, San Bernardino Tlaxcalancingo y San Rafael Comac, donde se realizarán representaciones tradicionales de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, preservando elementos ancestrales como el uso del tochacate y el tejido de palma.

Asimismo, subrayó que estas actividades no solo fortalecen la identidad cultural, sino que también impulsan el turismo, al ofrecer recorridos que conectan templos emblemáticos, reconocidos a nivel nacional por su riqueza histórica y artística.

En materia de seguridad, Luis Flores Fierros, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana informó que se implementará un operativo con presencia estratégica en puntos de mayor afluencia, recorridos turísticos y actividades religiosas, con el fin de salvaguardar la integridad de visitantes y habitantes.

Asimismo, en coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, se llevarán a cabo acciones de limpieza, alumbrado público, instalación de infraestructura y mantenimiento de espacios, garantizando condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades.

En cuanto al servicio de agua potable, se aseguró el funcionamiento continuo de la red, así como atención oportuna ante cualquier eventualidad, a fin de brindar servicios eficientes durante la temporada, destacando el uso responsable del vital líquido.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal continua impulsando acciones que promueven el patrimonio cultural y garantizan el bienestar de las y los sanandreseños.

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