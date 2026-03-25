Atlixco celebrará el Día Mundial del Teatro con cartelera gratuita

En el marco del Día Mundial del Teatro, Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, impulsa este viernes 27 de marzo una cartelera cultural gratuita y abierta al público en la Casa de Cultura Acapetlahuacan.

Ariadna Ayala invitó a la ciudadanía a sumarse a esta celebración artística, resaltando la importancia de crear espacios que impulsen el talento local y fortalezcan la identidad cultural del municipio.

Con estas acciones, la presidenta de Atlixco refrenda el compromiso de su gobierno por consolidar al municipio como una ciudad del arte y la cultura, acercando el teatro y las expresiones escénicas a la comunidad.

Te recomendamos: