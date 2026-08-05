Spotify marca récord al alcanzar 300 millones de usuarios Premium

La plataforma Spotify alcanzó un nuevo hito en la industria del streaming de audio al superar los 300 millones de suscriptores Premium, convirtiéndose en el primer servicio de este tipo en lograr esa cifra.

El crecimiento fue dado a conocer como parte de los resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2026, consolidando el liderazgo de la compañía a nivel mundial.

Además del incremento en suscripciones de pago, la plataforma reportó 777 millones de usuarios activos mensuales, lo que representa un crecimiento sostenido impulsado por su catálogo de música, podcasts y audiolibros, así como por nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial para personalizar la experiencia de los usuarios.

En el aspecto financiero, Spotify registró ingresos cercanos a los 4 mil 800 millones de euros durante el trimestre y un aumento significativo en su beneficio operativo respecto al año anterior.

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Pese a estos resultados positivos, las acciones de la empresa mostraron una ligera caída tras la publicación del informe debido a expectativas más moderadas para el siguiente trimestre.

La compañía prevé cerrar el próximo trimestre con 305 millones de suscriptores Premium y cerca de 788 millones de usuarios activos, manteniendo su apuesta por la innovación tecnológica y la expansión de su oferta de contenido.

Con estas cifras, Spotify reafirma su posición como la plataforma líder del mercado mundial del streaming de audio.

Editor: Edgar Espinoza

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