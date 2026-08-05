Estados Unidos ofrece más de 100 mdd por líderes del CJNG

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acusaciones formales contra cinco presuntos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); también anunció un programa de recompensas que supera los 100 millones de dólares para obtener información que permita ubicarlos y detenerlos.

El anuncio fue realizado por el fiscal general interino Todd Blanche, quien explicó que las nuevas imputaciones forman parte de una estrategia para debilitar la estructura de mando de la organización criminal; asimismo, las autoridades estadounidenses incrementaron las recompensas de tres integrantes que ya eran buscados previamente.

Entre las medidas destaca el aumento de la recompensa por Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón”, identificado por Estados Unidos como sucesor del antiguo líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”; en este caso, la cifra ofrecida por información que conduzca a su captura pasó de 20 a 25 millones de dólares.

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Las autoridades estadounidenses señalaron que esta ofensiva forma parte de las acciones contra el CJNG, organización que el gobierno de ese país mantiene catalogada como organización terrorista extranjera; en estas labores participan dependencias como el FBI, la DEA, el ICE, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado.

De manera paralela, el Gobierno de Estados Unidos también anunció sanciones financieras dirigidas contra decenas de personas y empresas presuntamente relacionadas con las operaciones del cártel; dichas medidas buscan afectar las redes utilizadas para el lavado de dinero y el financiamiento de la organización criminal.

New Charges and Rewards Announced for the Capture and/or Conviction of Senior Leaders of Notorious Mexican Cartel: More than $100 Million Offered for Information Leading to the Arrests and/or Convictions of Eight CJNG Fugitives



“The American people gave us a mandate to keep this… pic.twitter.com/5fb5ezY7lA — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) August 5, 2026

Editor: Diego González

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