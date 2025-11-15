Realizan 13.º Sorteo para Colaboradores UDLAP

El Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins de la Universidad de las Américas Puebla fue sede del Décimo Tercer Sorteo para Colaboradores, al recibir a estudiantes, académicos y administrativos de la universidad, así como al público en general, que apoyaron en la venta de boletos del Trigésimo Noveno Sorteo UDLAP, magno evento que destina todos sus recursos al fondo para el Programa de Apoyo Educativo de la UDLAP, uno de los más importantes en el Estado de Puebla y en la República Mexicana.

El Décimo Tercer Sorteo para Colaboradores, realizado este día en sus 3 modalidades: “estudiantes y egresados”, “colaboradores voluntarios” y “empleados”, sorteó cheques nominativos, MacBook Air 13 256 GB, nuevos AirPods 4, pantalla Samsung 75″ UHD 4K, tableta Apple iPad y muchos premios más, con el fin de agradecer su apoyo y reconocer que los colaboradores son una pieza fundamental para seguir apoyando la educación de excelencia en México.

Para iniciar el sorteo, la Mtra. Josefina Ramírez Hernández, directora de Sorteo UDLAP, dio las gracias a todos los colaboradores y destacó que su entusiasta participación en la venta de boletos hace posible la Trigésima Novena edición del Sorteo UDLAP, el cual se celebrará el sábado 22 de noviembre 2025 a las 12:00 horas. “Sorteo UDLAP quiere recompensar el apoyo de ustedes, quienes son pieza fundamental para fortalecer el Programa de Apoyo Educativo para nuestros estudiantes y así aportar a la educación de excelencia en México. A nombre de la UDLAP, de los estudiantes y del equipo de Sorteo, reciban nuestro gran agradecimiento y que la suerte los acompañe”, expresó la Mtra. Ramírez.

Como representante de los estudiantes beneficiados del Programa de Apoyo Educativo de la UDLAP, Javier Arturo Ramírez García, estudiante de sexto semestre de la Licenciatura en Arquitectura, agradeció a todos los colaboradores su participación en la venta de boletos y destacó que cada boleto vendido del sorteo hace posible que los sueños de miles de estudiantes puedan hacerse realidad preparándose profesionalmente en una institución que sigue creciendo, innovando y modernizando sus espacios para fomentar el aprendizaje, la creatividad y la excelencia: “hoy le deseo mucha suerte a quienes nos apoyaron vendiendo boletos y los invito a seguir siendo parte de esta gran historia siendo colaboradores de futuros sorteos, porque cuando apoyamos, ganamos todos”.

Una vez concluido el acto protocolario y ante la presencia de los inspectores de la Secretaría de Gobernación, que dieron fe de la legalidad de este evento, giraron las ánforas para iniciar el sorteo en la modalidad “estudiantes y egresados”, que entregó 50 premios, resultando ganador del primer lugar la persona dueña del boleto número 05963, quien en una llamada telefónica se dijo estar muy emocionada: “Estaba viendo la transmisión en vivo cuando vi que había ganado. Gracias, Sorteo, gracias, UDLAP”.

En la modalidad “colaboradores voluntarios” se entregaron otros 50 premios, siendo el primer lugar el portador del boleto número 15654, quien también en entrevista vía telefónica dijo sentirse muy emocionado y agradecido con Dios y con la UDLAP por haber logrado este premio. “Aprovecho para pedir a la audiencia seguir colaborando en este sorteo”.

Finalmente, se llevó a cabo el de la “modalidad de empleados UDLAP”, en el cual se entregaron 30 premios. El ganador en esta modalidad es el número 0197. En este sorteo se entregaron cheque nominativo y pantalla Samsung 75″ UHD 4K.

Cabe recordar que faltan pocos días para celebrar el Trigésimo Noveno Sorteo UDLAP, el cual ofrece 630 posibilidades de ganar un premio, entre ellos dos residencias, autos, dinero en efectivo y más. Si aún no tienes tu boleto, corre a comprarlo, pues la cuenta regresiva comenzó y el tiempo se agota, ya que la trigésima novena edición del Sorteo UDLAP se realizará el 22 de noviembre en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins de la Universidad de las Américas Puebla. Los puntos de venta están ubicados en plazas comerciales como Angelópolis, Plaza Dorada, Plaza Cristal, Vía San Ángel, entre otros; también pueden adquirir su boleto en el sitio web https://www.udlap.mx/sorteo/.

