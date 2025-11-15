Estudio vincula consumo alto de alcohol con derrames cerebrales

Recientemente, una investigación realizada en Estados Unidos reveló que el consumo diario de alcohol, en un parámetro de tres o más copas, está asociado en gran medida a que puede provocar hemorragias cerebrales a corto o mediano plazo.

La revista Neurology, de la Academia Estadounidense de Neurología, fue la encargada de publicar el estudio.

Los científicos establecen que el 70% de las personas que ingieren grandes cantidades de alcohol con continuidad son las que llegan con afecciones más graves. Su recuperación, por tanto, es muy complicada por la manera en que sucede la hemorragia.

Las cantidades altas se miden a partir de los 42 gramos, que equivalen a tres copas de vino o a tres latas de cerveza. Asimismo, Edip Gurol, el investigador en jefe, contextualiza a esta enfermedad como una de las más graves y letales.

La razón de por qué sucede es por el daño que ejerce sobre las arterias más diminutas del cerebro, las cuales son claves para el desarrollo del ictus o del deterioro cognitivo.

Además, las bebidas embriagantes elevan la presión arterial, dañando los vasos sanguíneos. Esto dificulta el proceso de coagulación y la capacidad de contener el sangrado.

Gurol, por su parte, argumenta que no hay ninguna cantidad “leve” o “moderada” que evite el daño al cuerpo, por lo que indica que la única manera de prevenir un ictus o cualquier probabilidad es no tomar alcohol.

Editor: Alejandro Villanueva

