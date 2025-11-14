Texmelucan inaugura módulo de Compra Segura de Vehículos

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, la Fiscalía General del Estado y la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA) inauguraron el módulo de Compra Segura de Vehículos, con el objetivo de fortalecer la cultura de la legalidad y la seguridad patrimonial de las familias.

Para el Gobierno Municipal que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, es importante generar acciones que permitan reducir la comercialización de vehículos con reporte de robo, la prevención de delitos y estafas, además de proteger el patrimonio de las familias texmeluquenses a través de este espacio.

Este módulo permitirá la verificación física y documental de vehículos usados antes de su compra o venta, así como revisar la legalidad de las unidades y reducir los índices de estafa por ofertas que circulan en redes sociales en las que se han visto afectadas algunas familias.

Idamis Pastor Betancourt, Fiscal General del Estado de Puebla, señaló que con este módulo se da certeza a la ciudadanía de que los vehículos adquiridos no tienen reporte de robo; además, no tienen que arriesgar su integridad física para poder comprar una unidad.

En esta inauguración estuvieron presentes: José Luis Hernández Menchaca, Secretario del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan; José Jaime Sánchez Cuevas, Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; José Hiram Cervantes Pérez, Coordinador General Especializado en Investigación de Robo de Vehículos; Ervin Sibaja Cruz, Coordinador General de C5, y Patricia Bugarin Gutiérrez, Directora General de OCRA.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso con los texmeluquenses para seguir fortaleciendo la seguridad y la paz social, a través de espacios especializados.

