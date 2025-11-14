Zacatlán inicia operativo interinstitucional del Buen Fin 2025

Para garantizar la tranquilidad y seguridad de las familias de Zacatlán, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio inicio al operativo del Buen Fin 2025, brindando paz durante este fin de semana largo.

El operativo inició este viernes 14 de noviembre y concluirá el próximo lunes 17 de noviembre. Además, participan Policía Municipal Preventiva; Tránsito Municipal; Policía Estatal y Secretaría de Marina.

El reforzamiento de las labores de proximidad, disuasión, vigilancia y reacción se efectúa en supermercados, zonas bancarias y lugares de mayor afluencia.

La SSC invita a la ciudadanía a solicitar vía 9-1-1 los servicios de acompañamiento bancario para transacciones seguras.

La presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, refrendó su compromiso con la gente.

