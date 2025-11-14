Texmelucan anuncia descuentos para pago anticipado del Predial 2026

Con el compromiso de apoyar la economía de las familias texmeluquenses y mejorar los servicios públicos, el Gobierno Municipal que preside Juan Manuel Alonso Ramírez presenta los descuentos que aplicará la Tesorería Municipal en el pago anual anticipado del impuesto Predial 2026.

La recaudación del impuesto Predial comenzará a partir del 19 de noviembre; con ello, las y los texmeluquenses podrán realizar el pago en cajas de la Tesorería Municipal ubicadas en el interior de Plaza Crystal (frente a los cines) en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 3:00 p.m.

• 19 de noviembre al 26 de diciembre 2025: predial 15% de descuento, recargos y multas de años anteriores 100% (tarifas 2025).

• 05 de enero al 27 de febrero 2026: predial 10% de descuento, recargos y multas de años anteriores 50% (tarifas 2026).

• 02 de marzo al 30 de abril 2026: predial 5% de descuento, recargos y multas de años anteriores 25% (tarifas 2026).

A continuación, se presentan las formas de pago de impuesto predial:

Efectivo en cajas de la tesorería municipal, tarjetas de débito VISA o MASTERCARD, tarjetas de crédito VISA o MASTERCARD pago único (en una sola exhibición), tarjeta de crédito VISA o MASTERCARD a 6 meses sin intereses (exclusivamente de Bancomer), cheque certificado a nombre del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.

Además, para grupos vulnerables se aplicará el 50% de descuento: personas de la 3.ª edad, jubiladas, pensionadas, viudas y con capacidades diferentes. Este beneficio es únicamente para el año vigente, presentando la documentación correspondiente.

Te recomendamos: