Protesta en bulevar Atlixco genera cierre de calles y caos vial

Esta tarde de jueves se registra un intenso caos vial en el bulevar Atlixco a la altura de la 17 Poniente, ocasionado por la protesta de vecinos de la colonia Belisario Domínguez, quienes decidieron cerrar la vialidad.

El cierre afecta desde la Avenida 25 Poniente hasta la Avenida Juárez, generando saturación vehicular en avenidas cercanas como la 25, 23, 21 y 19 Poniente, ya que los conductores intentan salir o buscan vías alternas.

Los manifestantes señalan que, pese a haber acudido a autoridades municipales y haber pagado en tiempo y forma, el suministro de agua no ha sido restablecido, y hasta el momento no han recibido respuesta ni solución.

El cierre comenzó aproximadamente a las 17:25 horas, iniciando a la altura de la 17 Poniente y posteriormente bloqueando la 25 Poniente con dirección a CAPU, situación que ha causado un fuerte impacto en la movilidad.

Las autoridades llaman a la población a tomar rutas alternas y mantener la paciencia, dado que aún se desconoce la hora de reapertura de las vialidades afectadas por la protesta de los habitantes.

