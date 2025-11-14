Preparatorianos BUAP participan en Bailaré Hip Hop 2025

Con la participación de nueve equipos de preparatorias de la BUAP e incorporadas, tuvo lugar el concurso Bailaré Hip Hop Interprepas 2025, en el cual los tres primeros lugares correspondieron a O2C Zero de la Preparatoria 2 de Octubre de 1968, Owls Factory de la Preparatoria Marie Curie de Puebla A.C. y Billie Daimonds del Instituto Iberia.

En la séptima edición de este certamen de coreografías, cuya duración de cada una no excede los 3 minutos, el jurado calificó a los equipos ganadores por su uniformidad, vestuario, creatividad, ritmo, expresión corporal, movimiento y dominio del espacio.

Bailaré Hip Hop Interprepas es un concurso con tradición entre los preparatorianos de la BUAP —organizado por la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, en colaboración con la Dirección de Educación Media Superior y la Coordinación General de Escuelas Incorporadas—, cuyo interés es estimular la creatividad, organización y disciplina, entre otras habilidades que abonan a la formación integral de los estudiantes, quienes de este modo también expresan sentimientos y moldean aptitudes y valores.

Los equipos participantes, conformados por seis integrantes mixtos o solo hombres o mujeres, fueron: Instituto Altamirano, Preparatoria 2 de Octubre de 1968 (la cual participó con dos grupos), Preparatoria Marie Curie de Puebla, Instituto Iberia, Preparatoria Izúcar de Matamoros del Complejo Regional Mixteca, Instituto Kórima de Puebla, Instituto de Investigación y Enseñanza Iberoamericano y Preparatoria Benito Juárez García.

El primer lugar que correspondió al equipo O2C Zero de la Preparatoria 2 de Octubre de 1968 recibió como premio una tablet para cada integrante; el segundo, Owls Factory de la Preparatoria Marie Curie de Puebla A.C., bocinas; y el tercer lugar, Billie Diamonds del Instituto Iberia, sudaderas BUAP.

