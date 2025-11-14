Puebla analizaría reactivar cobro de tenencia vehicular

El Gobierno de Puebla está analizando la posibilidad de reactivar el cobro de la tenencia vehicular, el cual actualmente es condonado al 100 por ciento si se paga a tiempo el control vehicular que oscila en los 670 pesos.

Así lo manifestó el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, quien comentó que durante este año, el Estado recaudó más de 200 millones de pesos por concepto de este impuesto.

A raíz de la iniciativa de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados para aplicar la tenencia en todos los estados, bajo el argumento de fortalecer las finanzas locales y reducir la dependencia de recursos federales, el funcionario dijo que esta situación se va a analizar, sin profundizar en el tema.

No obstante, recalcó que en Puebla la tenencia no se eliminó, pero es subsidiada como apoyo a los contribuyentes cumplidos, lo cual ocurre de manera similar en otras 14 entidades del país.

De eliminarse el subsidio en Puebla, los automovilistas tendrán que cubrir el pago de la tenencia, cuyo importe se calcula en función del valor y año del modelo del vehículo, así como por la actualización, recargos y multas que correspondan, según cada caso.

