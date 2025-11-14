EU lanza operación “Lanza del Sur” contra narcotráfico en Latinoamérica

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció la operación militar “Lanza del Sur”, una ofensiva contra el narcotráfico de Latinoamérica que se despliega en medio de la creciente presión del gobierno de Donald Trump hacia Venezuela.

A través de la red social X, Hegseth confirmó que el operativo estará liderado por un grupo de trabajo conjunto especializado y el Comando Sur, responsable de las operaciones militares estadounidenses en Suramérica, Centroamérica y el Caribe.

“El presidente Trump ordenó actuar, y el Departamento de Guerra está cumpliendo“, declaró el secretario, afirmando que la misión “defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas”.

No obstante, el anuncio se produce tras la llegada al sur del Caribe del portaaviones USS Gerald Ford y su grupo de ataque, que se suman al despliegue de destructores y buques anfibios que Washington mantiene en la zona desde agosto.

Este despliegue militar ha estado acompañado de amenazas contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien la Casa Blanca califica de “ilegítimo”, así como de la destrucción de una veintena de embarcaciones en aguas del Caribe y Pacífico oriental.

Finalmente, Pete Hegseth concluyó con un mensaje contundente: “El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos“, reforzando la postura intervencionista de la actual administración estadounidense en la región sudamericana.

Led by Joint Task Force Southern Spear and @SOUTHCOM, this mission defends our Homeland, removes narco-terrorists from our Hemisphere, and secures our… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 13, 2025

