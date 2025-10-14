SAT mantiene atención en 155 sedes pese a manifestaciones

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, pese a una manifestación de un grupo de trabajadores en algunas de sus oficinas, la atención al contribuyente continúa con normalidad en 155 de las 162 sedes a nivel nacional.

Solo se suspendió el servicio en las oficinas de Chihuahua, Celaya, Guadalajara Sur, Zapopan y en las sedes Oriente y Sur de Ciudad de México.

Los contribuyentes afectados por la suspensión serán notificados sobre la reprogramación de sus citas por correo electrónico. El SAT ofrece atención a través del chat en chat.sat.gob.mx y del teléfono 55 627 22 728.

La institución mantiene abiertos los canales de diálogo con sus trabajadores en un ambiente de respeto y responsabilidad, y negó que se hayan producido amenazas contra los manifestantes.

Con el apoyo de las secretarías de Gobernación y Trabajo y Previsión Social, se continúa la comunicación para atender las solicitudes del personal.

El SAT reafirma su compromiso con sus trabajadores y reconoce la importancia de su labor en la atención ciudadana y en la transformación institucional.

