Idamis Pastor destaca resultados de la FGE en su primer año

La fiscal general del Estado, Idamis Pastor Betancourt, informó durante rueda de prensa encabezada por el gobernador Alejandro Armenta, en Casa Aguayo, los resultados y avances alcanzados desde su llegada en diciembre de 2024 con corte a noviembre de 2025.

Entre los logros, destacan el combate al narcomenudeo y a la violencia de género, así como acciones estratégicas como cateos, cumplimiento de mandamientos judiciales, obtención de sentencias condenatorias y medidas en favor de las víctimas, que reflejan el compromiso con la justicia en favor de las y los poblanos.

Pastor Betancourt detalló que se ejecutaron 449 órdenes de cateo en 517 inmuebles, lo que permitió la detención de 393 personas, así como el aseguramiento de más de 25 kg de marihuana, más de 6 kg de metanfetamina, más de 2 mil 800 cartuchos útiles, más de 70 armas de fuego, más de 700 autopartes, más de 1 millón 700 mil pesos y más de 19 toneladas de mercancía, entre otros indicios.

Asimismo, la fiscal del Estado reveló que en este lapso se dio cumplimiento a mil 271 mandamientos judiciales, de los cuales mil 211 fueron órdenes de aprehensión y 60 de reaprehensión, por delitos como homicidio doloso, secuestro, violación, abuso sexual y robos a transeúntes, a comercios, a casas habitación, entre otros ilícitos.

Finalmente, la titular de la institución procuradora de justicia refrendó su compromiso de continuar trabajando de manera firme y constante para consolidar a la Fiscalía como una institución fuerte, moderna y, sobre todo, cercana a la ciudadanía.

Te recomendamos: