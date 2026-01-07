Reyes Magos llevan regalos a niñas y niños de Zacatlán

Las y los niños de las colonias, barrios y comunidades de Zacatlán recibieron un regalo de parte de los Reyes Magos y de la presidenta municipal, Bety Sánchez, quien les envió una carta para desearles un 2026 lleno de amor, de alegría y de bienestar.

Este 6 de enero, las y los directores del Ayuntamiento de Zacatlán acudieron a diversas comunidades, para llevar un regalo a las niñas y niños del municipio, generando alegría entre todos ellos al recibir un juguete.

En Xoxonacatla, la directora del DIF Municipal, Luisa Castro, leyó una carta de Bety Sánchez a más de 200 pequeñas y pequeños que acudieron para recibir la magia de los Reyes Magos.

En Poxcuatzingo, el director de Protección Civil y Bomberos, Eduardo Zurita, también llevó regalos para las y los niños de la comunidad.

En Coyotepec, más de 250 pequeñines recibieron un juguete de manos del coordinador de Bienestar, Pedro Hernández.

Mientras que en la colonia Niños Héroes también 100 niñas y niños acudieron para que el coordinador de Cultura Física y Deporte, Jorge Escamilla, les diera un regalo.

A través de los funcionarios municipales, la presidenta municipal, Bety Sánchez, reiteró su trabajo a favor de las infancias, deseando que cada niña y niño del municipio sea feliz, crezca en un entorno seguro y libre de violencia.

