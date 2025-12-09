Puebla coordina traslado de adolescente con leucemia desde EU

El Gobierno del Estado, en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, coordinó el traslado a Puebla de un adolescente de 15 años con diagnóstico de leucemia, luego de ser repatriado desde Estados Unidos.

El menor fue canalizado por el Consulado de México en Nueva Orleans, y posteriormente partió en un vuelo procedente de Houston hacia el Aeropuerto Internacional de Puebla “Hermanos Serdán” este lunes.

Tras su arribo, personal del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) efectuó su traslado terrestre hacia el Hospital General de Izúcar de Matamoros del IMSS-Bienestar, donde recibirá atención especializada.

Las instituciones de ambos países, junto con la administración estatal, mantuvieron una coordinación permanente para garantizar un traslado digno, seguro y conforme a los protocolos de salud establecidos.

El Gobierno de Puebla, encabezado por el mandatario Alejandro Armenta, reafirma su compromiso de fortalecer las acciones que garanticen el bienestar y la protección de las y los poblanos, dentro y fuera del territorio nacional.

