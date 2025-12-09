Pepe Chedraui impulsa retorno seguro de paisanos durante diciembre

El presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, participó en el Arranque Nacional del Operativo Especial de Invierno 2025 del Programa Héroes Paisanos, que fue encabezado por el gobernador, Alejandro Armenta, así como por el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes.

Este programa tiene el objetivo de garantizar un retorno seguro de las personas migrantes durante la temporada decembrina, en el que participa el Gobierno de la Ciudad de manera coordinada con los niveles de gobierno estatal y federal. El operativo se mantiene hasta el 8 de enero, periodo en el que brindarán atención y respuesta a cualquier necesidad que surja en la temporada.

