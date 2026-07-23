Detienen a joven por muerte de Dafne “N” en Academia Doenitz

Una joven de 18 años fue detenida por su presunta participación en la muerte de Dafne “N”, de 13 años, ocurrida durante un campamento en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La Fiscalía General del Estado identificó a la detenida como Danna “N”, quien era exalumna y actual auxiliar del área femenil de la Academia Militarizada de Marina Doenitz.

La joven se convirtió en la primera persona detenida por este caso, el cual es investigado bajo el protocolo de feminicidio, informó el fiscal general, Jesús Eduardo Govea.

La adolescente asistía al campamento de verano cuando, cuatro días después de su ingreso, su madre fue notificada de un supuesto accidente y que se encontraba “estable”.

Te puede interesar: Vinculan a proceso al exgobernador Ernesto “N” por huachicol fiscal

Sin embargo, su madre, Alejandra Quintos, solicitó que su hija fuera trasladada a un hospital, pero posteriormente recibió la noticia de que la menor ya había fallecido.

La necropsia de ley determinó que Dafne “N” murió por asfixia, luego de que peritos encontraran agua en sus pulmones durante los estudios forenses correspondientes.

Por otra parte, el titular de la Fiscalía confirmó que las investigaciones se desarrollan bajo el protocolo de feminicidio para esclarecer cómo ocurrió la muerte.

Asimismo, indicó que las indagatorias también incluirán a todo el personal de la Academia Militarizada de Marina Doenitz para determinar posibles responsabilidades.

Te recomendamos: