Vinculan a proceso al exgobernador Ernesto “N” por huachicol fiscal

El exgobernador de Baja California, Ernesto “N”, fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, tras una audiencia de más de 30 horas.

En ese sentido, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega resolvió vincular a proceso al exmandatario estatal del PAN y a las otras siete personas detenidas durante el mismo operativo.

Como medida cautelar, la autoridad judicial ordenó que Ernesto “N” permanezca en el penal del Altiplano bajo prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones del caso.

La audiencia se extendió varias horas debido a diversos recesos y sesiones privadas, antes de que la jueza emitiera la resolución sobre la situación jurídica de todas las personas imputadas.

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las detenciones fueron realizadas junto al Gabinete de Seguridad del Gobierno federal, como parte de una investigación de alta complejidad.

De acuerdo con la dependencia, las indagatorias se relacionan con presuntas operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.

Las autoridades señalaron que los imputados habrían participado en una red dedicada al contrabando de combustible y otras actividades vinculadas con el llamado “huachicol fiscal”.

Por su parte, la fiscal general Ernestina Godoy calificó el caso como la mayor red de huachicol fiscal detectada en territorio mexicano, al destacar el alcance de las operaciones investigadas.

La #FGR obtuvo vinculación a proceso contra Ernesto “N”, Ricardo “N” y José “N”, por su posible participación en los ilícitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. Juan “N” y Luis “N”, por delincuencia organizada y contrabando, mientras… pic.twitter.com/L9ytUhzJ3g — FGR México (@FGRMexico) July 23, 2026

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