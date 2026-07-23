Congreso prepara jornadas contra las adicciones en escuelas

Con el objetivo de fortalecer la prevención de las adicciones entre niñas, niños y jóvenes, en el Congreso del Estado se llevó a cabo la primera reunión de trabajo para organizar las Jornadas contra las Adicciones “Elige Vivir”.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez; el vicealmirante Francisco Sánchez González; y la diputada Kathya Sánchez analizaron propuestas para impulsar jornadas de seguridad en escuelas de educación básica, orientadas a prevenir el contacto de las y los estudiantes con cualquier tipo de droga.

Como parte de esta estrategia, se elaborará un diagnóstico de necesidades que permitirá coordinar la participación de dependencias como las secretarías de Gobernación, Educación, Salud y Deporte, así como del DIF y la Comisión de Derechos Humanos, con el propósito de fortalecer las acciones preventivas en beneficio de la niñez y la juventud.

Durante esta reunión, el diputado Pável Gaspar Ramírez refrendó el compromiso del Congreso del Estado de promover, respetar y proteger los derechos humanos, reconociendo siempre el principio del interés superior de la niñez.

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