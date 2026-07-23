Santa María Moyotzingo, una zona con antecedentes sísmicos recientes

En Santa María Moyotzingo, junta auxiliar de San Martín Texmelucan, no es la primera vez en los últimos años que es epicentro de un sismo, como sucedió la noche del 22 de julio de 2026, pues en noviembre de 2017 ocurrió otro sismo de 3.2 grados.

Sin mayores daños, esta región del estado está clasificada por Protección Civil estatal como de riesgo medio, ya que Texmelucan forma parte de 53 municipios con esta clasificación en la entidad junto a Cholula, Oriental, Lara Grajales, Ciudad Serdán, Tecamachalco, Acatzingo y Atlixco.

El riesgo alto se encuentra en 113 municipios, donde la zona sísmica con epicentros frecuentes abarca localidades de Tehuacán, Acatlán, Izúcar de Matamoros y la capital poblana.

En contraste, con riesgo bajo, donde los epicentros son “raros”, se encuentran municipios de la Sierra Norte y Nororiental como la región de Cuetzalan, Teziutlán y Zacatlán.

En 1928, en Acatlán de Osorio, se registró un sismo de 6.5 grados el 9 de febrero, que causó afectaciones a localidades entre la Mixteca y Oaxaca, así como en la capital poblana, Veracruz y Guerrero.

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Otro sismo que quedó en la memoria de la población fue el de 1973 en Ciudad Serdán, el 28 de agosto de 1973, con una intensidad de entre 7.2 y 8.7 grados cuando el epicentro se calculó en los límites de Puebla y Veracruz.

El suelo poblano cimbró en 1999, cuando Tehuacán se convirtió en el epicentro de un sismo de 7.1.

La noche del miércoles 22 de julio del año en curso, habitantes de municipios como Huejotzingo, Coronango, Cuautlancingo, Juan C. Bonilla y Cholula reportaron un estruendo y un pequeño sismo.

Más tarde, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) confirmó que se trató de un sismo de 3.9 grados en Santa María Moyotingo, en San Martín Texmelucan.

SISMO Magnitud 3.9 Loc. 7 km al ESTE de STA MARIA MOYOTZINGO, PUE 22/07/26 21:08:41 Lat 19.26 Lon -98.34 Pf 12.7 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 23, 2026

Editor: César A. García

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