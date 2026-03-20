Hija del “Mayo” Zambada no fue detenida, confirma García Harfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que Mónica del Rosario “N”, hija de Ismael “El Mayo” Zambada, no fue detenida durante un operativo federal en Culiacán, Sinaloa.

Durante la “Mañanera del Pueblo”, explicó que la mujer se encontraba en uno de los inmuebles intervenidos junto a una menor de edad, pero únicamente fue puesta bajo resguardo momentáneo por razones de seguridad.

Asimismo, el funcionario federal precisó que esta medida también permitió verificar si existía algún mandamiento judicial en su contra, tanto en México como en Estados Unidos, lo cual fue descartado por las autoridades.

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García Harfuch detalló que, aunque figura en una lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EU desde 2007, se trata únicamente de un procedimiento administrativo y no de una orden de aprehensión.

Una vez confirmada la ausencia de cargos judiciales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadanala confirmó que la mujer fue entregada a sus familiares, sin que se iniciara alguna acción legal en su contra.

En el mismo operativo, realizado en la sindicatura de El Salado, fue detenido Omar Osvaldo “N”, alias “El Trono”, presunto integrante de “Los Mayos”, quien cuenta con una orden de aprehensión en San Diego, California.

La hija de “El Mayo” Zambada nunca fue detenida, no tiene ningún mandamiento judicial en México ni en Estados Unidos, aclaró Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. pic.twitter.com/eVH9MMoAHW — NMás (@nmas) March 20, 2026

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