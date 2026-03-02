Puebla reduce pobreza laboral a 39.2%: INEGI

El Gobierno de Puebla consolidó avances en materia de empleo e ingresos, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó una disminución en la pobreza laboral en la entidad, con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Durante el tercer trimestre de 2025, el indicador se ubicó en 39.2 por ciento, cifra menor al 42 por ciento registrado en el mismo periodo de 2024.

La reducción de casi tres puntos porcentuales en un año refleja una recuperación sostenida del ingreso laboral. La tasa de desocupación se mantuvo alrededor de 2.5 por ciento de la población económicamente activa, uno de los niveles más bajos en los últimos años. Aunque la informalidad laboral aún supera el 70 por ciento, el comportamiento del ingreso muestra una tendencia favorable que impacta de manera directa en la capacidad de las familias para cubrir la canasta alimentaria.

A partir de estos resultados, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, informó que la política económica estatal priorizó la atracción de inversión productiva, el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como la capacitación para el trabajo. Señaló que la disminución de la pobreza laboral constituye un indicador de recuperación que valida la estrategia de impulso al mercado interno y la formalización del empleo.

El funcionario destacó que el Gobierno del Estado reforzó programas de acompañamiento empresarial, simplificación administrativa y vinculación laboral, lo que permitió ampliar oportunidades formales en sectores estratégicos. Subrayó que Puebla mantiene una dinámica de crecimiento que favorece mejores condiciones salariales y mayor estabilidad para la población ocupada.

Los datos publicados por el INEGI confirman una tendencia positiva para Puebla en el contexto nacional. Si bien persisten retos en materia de informalidad y condiciones críticas de ocupación, la reducción de la pobreza laboral representa un avance concreto en la recuperación económica del estado y un paso firme hacia un desarrollo con mayor bienestar para las y los poblanos.

