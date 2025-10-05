Encuentran cuerpo sin vida en el Periférico Ecológico

Un hombre fue encontrado sin vida bajo un paso elevado del Periférico Ecológico a la altura de la colonia Nuevo México, lo que originó una investigación ministerial.

La mañana de este domingo, vecinos de la zona reportaron al 911 la presencia de un hombre aparentemente inconsciente en la vía pública. Al arribar, paramédicos y policías confirmaron la ausencia de signos vitales en la víctima.

Autoridades informaron que el cuerpo presentaba múltiples huellas de violencia, aparentemente ocasionadas por golpes que causaron la muerte.

La zona fue asegurada y la vialidad bloqueada durante varias horas hasta que personal del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento del cadáver e inició las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del fallecido, solo se sabe que es un hombre de aproximadamente 35 años de edad.

