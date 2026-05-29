Reconocen trabajo realizado en Puebla para desarrollo deportivo

En el marco de la semifinal de tenis de mesa de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, realizada en el Gimnasio Miguel Hidalgo, se refrendó el impulso al deporte y el acompañamiento a las y los atletas poblanos que participan en esta justa deportiva, por lo que el gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, el presidente de la Federación Mexicana de Tenis de Mesa, Félix Gerardo Ballesteros de la Cruz, y el atleta olímpico Marcos Madrid Mantilla realizaron una visita para acompañarlos durante la competencia.

La entidad pasó de un rezago deportivo de más de 15 años a convertirse en un estado protagonista en materia deportiva, mediante la creación de la Secretaría del Deporte y Juventud, la Universidad del Deporte (UDEP) y la institucionalización de las actividades deportivas, con el objetivo de garantizar continuidad más allá de las administraciones, destacó el gobernador Alejandro Armenta Mier.

El tenista olímpico mexicano Marcos Madrid Mantilla, originario de Puebla y con más de 30 años de trayectoria deportiva, reconoció el trabajo realizado en la entidad y destacó la importancia de la Olimpiada Nacional como un espacio de formación y desarrollo para las nuevas generaciones de atletas, al señalar que este tipo de competencias fortalecen el crecimiento deportivo, la disciplina y los valores en el alto rendimiento.

Durante la jornada, la secretaria de Deporte y Juventud, Gaby “La Bonita” Sánchez, subrayó que el impulso al deporte es clave para fortalecer la seguridad y recuperar el tejido social, así como para visibilizar a las y los atletas desde sus procesos de formación.

El tenis de mesa se fortalecerá en la entidad mediante la consolidación de sedes en la Universidad del Deporte (UDEP) y en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH), como parte de una estrategia de institucionalización que garantiza continuidad, planeación e impulso de esta disciplina en el estado.

En línea con la visión transformadora de la presidenta Claudia Sheinbaum para reconstruir el tejido social a través del deporte, el Gobierno del Estado de Puebla proyecta a las y los talentos de todo el territorio.

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